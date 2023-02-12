Ander Barrenetxea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander Barrenetxea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander Barrenetxea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander Barrenetxea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander Barrenetxea 27 Aralık 2001 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ander Barrenetxea Muguruza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander Barrenetxea Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ander Barrenetxea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ander Barrenetxea'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ander Barrenetxea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anderbarrene7/

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Ander Barrenetxea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ander Barrenetxea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ander Barrenetxea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander Barrenetxea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Soc. Juv.A

1 Ocak 2019 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2019 yılında Sociedad

Ander Barrenetxea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander Barrenetxea şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ander Barrenetxea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antiguoko (2011-2013)

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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