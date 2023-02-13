Ander Cantero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander Cantero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander Cantero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander Cantero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander Cantero 9 Ocak 1995 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ander Cantero Armendariz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander Cantero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Ander Cantero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ander Cantero'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ander Cantero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ander Cantero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ander Cantero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander Cantero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Osasuna Prom

12 Ağu 2014 yılında Zamora CF

29 Ocak 2015 yılında CA Osasuna Prom

30 Ocak 2015 yılında Real Madrid C

30 Haziran 2015 yılında CA Osasuna Prom

3 Temmuz 2015 yılında Villarreal CF B

6 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

30 Haziran 2019 yılında Villarreal CF B

9 Temmuz 2019 yılında CD Lugo

25 Temmuz 2021 yılında Eibar

Ander Cantero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander Cantero şuan Eibar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Ander Cantero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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