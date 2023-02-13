Ander Capa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander Capa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander Capa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander Capa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander Capa 8 Şubat 1992 tarihinde Portugalete şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ander Capa Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander Capa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ander Capa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ander Capa'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ander Capa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/andercapa?lang=de

http://www.instagram.com/andercapa7/

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Ander Capa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ander Capa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ander Capa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander Capa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Danok Bat Alty.

1 Temmuz 2010 yılında Danok Bat U19

1 Temmuz 2011 yılında SD Eibar B

1 Temmuz 2011 yılında Eibar

1 Temmuz 2018 yılında Athletic

Ander Capa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander Capa şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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