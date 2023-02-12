Ander Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander Guevara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander Guevara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander Guevara 7 Temmuz 1997 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ander Guevara Lajo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander Guevara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Ander Guevara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ander Guevara'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ander Guevara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anderguevara/

Ander Guevara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ander Guevara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ander Guevara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander Guevara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2017 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2019 yılında Sociedad

Ander Guevara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander Guevara şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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