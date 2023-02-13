Ander Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander Herrera 14 Ağu 1989 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ander Herrera Agüera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander Herrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Ander Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ander Herrera'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ander Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AnderHerrera

http://www.instagram.com/anderherrera/

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http://www.facebook.com/anderherrera/?fref=ts

Ander Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ander Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ander Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2008 yılında Real Zaragoza B

1 Ocak 2009 yılında Real Zaragoza

1 Temmuz 2011 yılında Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Man. United

4 Temmuz 2019 yılında Paris SG

27 Ağu 2022 yılında Athletic

30 Ocak 2023 yılında Paris SG

31 Ocak 2023 yılında Athletic

Ander Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander Herrera şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ander Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colegio Jesús-Maria El Salvador, UD Amistad, Real Zaragoza (2004-2008)

İspanya U23 takımında 17 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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