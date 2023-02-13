Ander İru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ander İru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ander İru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ander İru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ander İru 22 Ağu 1998 tarihinde Igorre şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ander Iruarrizaga Díez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ander İru Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Ander İru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ander İru'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ander İru Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ander İru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ander İru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ander İru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Athletic

Ander İru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ander İru şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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