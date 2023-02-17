Anders Dahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Dahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Dahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Dahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Dahl 1 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Dahl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Anders Dahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Anders Dahl'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anders Dahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Dahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Dahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Dahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg IF Al

1 Temmuz 2019 yılında Silkeborg U19

1 Eylül 2020 yılında Silkeborg IF

Anders Dahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Dahl şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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