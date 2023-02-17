Anders Hoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Hoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Hoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Hoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Hoff 4 Eylül 2003 tarihinde Horsens şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Hoff Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Anders Hoff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına - tarihinde katılmıştır. Anders Hoff'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Hoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Hoff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Hoff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Hoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında AC Horsens U19

31 Ağu 2022 yılında Middelfart

31 Aralık 2022 yılında AC Horsens

Anders Hoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Hoff şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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