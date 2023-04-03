Anders Noshe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Noshe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Noshe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Noshe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Noshe 9 Ocak 2006 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Abdull-Gaffar Haidar Noshe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Noshe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anders Noshe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anders Noshe'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Noshe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Noshe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Noshe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Noshe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Aalborg BK U19

Anders Noshe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Noshe şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Anders Noshe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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