Anders Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anders Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anders Pedersen 12 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Bergholt Pedersen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anders Pedersen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anders Pedersen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Anders Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anders Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
Anders Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anders Pedersen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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