Anders Ronn Lind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Ronn Lind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Ronn Lind adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anders Ronn Lind Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anders Ronn Lind {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anders Rønn Lind Christiansen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anders Ronn Lind Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anders Ronn Lind'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anders Ronn Lind Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anders Ronn Lind futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Viborg FF U19
Anders Ronn Lind Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anders Ronn Lind şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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