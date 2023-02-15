Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anders Trondsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Trondsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Trondsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Trondsen 30 Mart 1995 tarihinde Lillehammer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Trondsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Anders Trondsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anders Trondsen'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Anders Trondsenboyu ve yaşı kaç

Anders Trondsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anders Trondsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anders Trondsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Trondsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2013 yılında Stabæk Fotball

5 Mart 2015 yılında Sarpsborg 08

14 Ağu 2017 yılında Rosenborg

17 Ağu 2020 yılında Trabzonspor

26 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında IFK Göteborg

Anders Trondsen kimdir

Anders Trondsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Trondsen şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lillehammer FK, Stabaek IF (-2/2013)

Anders Trondsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Anders Trondsen nereli

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