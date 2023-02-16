Anderson Alagoano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Alagoano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Alagoano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Alagoano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Alagoano 7 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Andson Cícero da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Alagoano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anderson Alagoano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anderson Alagoano'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Alagoano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Alagoano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anderson Alagoano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Alagoano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2020 yılında Bragantino-PA

8 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2021 yılında Iporá EC

29 Haziran 2021 yılında Coimbra-MG

2 Temmuz 2021 yılında Villa Nova AC

4 Ekim 2021 yılında Coimbra-MG

4 Kasım 2021 yılında Icasa

18 Ocak 2022 yılında CRAC (GO)

22 Nisan 2022 yılında Coimbra-MG

4 Ağu 2022 yılında AA Anapolina

27 Eylül 2022 yılında Guarany-CE

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Anderson Alagoano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Alagoano şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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