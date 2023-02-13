Anderson Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Arroyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Arroyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Arroyo 27 Eylül 1999 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Arroyo Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Arroyo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Anderson Arroyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Arroyo'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Arroyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anderson Arroyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Arroyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Arroyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Fortaleza CEIF

30 Ocak 2018 yılında Liverpool U23

31 Ocak 2018 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2018 yılında Liverpool U23

22 Ağu 2018 yılında KAA Gent

30 Haziran 2019 yılında Liverpool U23

24 Eylül 2019 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2020 yılında Liverpool U23

5 Ekim 2020 yılında Salamanca CF

30 Haziran 2021 yılında Liverpool U23

9 Temmuz 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Liverpool U23

9 Temmuz 2022 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında Liverpool U21

Anderson Arroyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Arroyo şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Anderson Arroyo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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