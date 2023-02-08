Anderson Braz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Braz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Braz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Braz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Braz 16 Haziran 1987 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Braz De Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Braz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anderson Braz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anderson Braz'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Braz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anderson Braz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anderson Braz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Braz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mayıs 2017 yılında Maranhão-MA

12 Ocak 2018 yılında Rio Verde-GO

2 Şubat 2018 yılında Batatais-SP

16 Ocak 2019 yılında CRAC (GO)

10 Mayıs 2019 yılında Imperatriz-MA

26 Haziran 2019 yılında Globo FC

15 Ocak 2020 yılında São Caetano

25 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

28 Nisan 2022 yılında AA Altos

17 Ağu 2022 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Anderson Braz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Braz şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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