Anderson Carvalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Carvalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Carvalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Carvalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Carvalho 20 Mayıs 1990 tarihinde Cubatão şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Carvalho Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Carvalho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anderson Carvalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Santa Clara futbol takımında oynamaktadır. CD Santa Clara takımına 26 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Anderson Carvalho'nin CD Santa Clara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Carvalho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andscarvalho/

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Anderson Carvalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Carvalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Anderson Carvalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Carvalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Santos FC

1 Mart 2011 yılında Barueri-SP

1 Mayıs 2011 yılında Santos FC

10 Ağu 2012 yılında Vissel Kobe

31 Aralık 2012 yılında Santos FC

1 Ocak 2013 yılında Penapolense-SP

1 Mayıs 2013 yılında Santos FC

1 Temmuz 2014 yılında Boavista

1 Temmuz 2017 yılında Tosno

26 Temmuz 2018 yılında Santa Clara

Anderson Carvalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Carvalho şuan CD Santa Clara takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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