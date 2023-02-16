Anderson Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Ceara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Ceara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Ceara 21 Mayıs 1999 tarihinde Tianguá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Anderson de Jesus dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Ceara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anderson Ceara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Ceara'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Ceara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Ceara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Ceara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Ceara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2020 yılında CRB

28 Şubat 2021 yılında Santos FC

21 Ocak 2022 yılında Maringá FC

6 Nisan 2022 yılında Santos FC

3 Haziran 2022 yılında Santa Cruz

30 Nisan 2023 yılında Santos FC

Anderson Ceara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Ceara şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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