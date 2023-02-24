Anderson Esiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Esiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Esiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Esiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Esiti 24 Mayıs 1994 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Esiti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Anderson Esiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Esiti'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Esiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Esiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anderson Esiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Esiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Leixões

1 Temmuz 2014 yılında Estoril Praia

31 Ağustos 2016 yılında KAA Gent

25 Temmuz 2019 yılında PAOK

25 Ocak 2021 yılında Göztepe

30 Haziran 2021 yılında PAOK

14 Şubat 2022 yılında Ferencváros

Anderson Esiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Esiti şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anderson Esiti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leixões SC (-2013)

Nijerya takımında 6 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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