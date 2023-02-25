Anderson Filipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Filipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Filipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Filipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Filipi 11 Temmuz 2002 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Filipi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anderson Filipi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Anderson Filipi'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anderson Filipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Filipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Filipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Filipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

Anderson Filipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Filipi şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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