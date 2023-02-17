Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson 3 Ocak 1998 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Dos Santos Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Anderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında GO Audax

24 Ocak 2019 yılında SCR Altach

30 Haziran 2019 yılında GO Audax

1 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

31 Ağu 2021 yılında FC Dornbirn

13 Ocak 2022 yılında SCR Altach

14 Ocak 2022 yılında A. Lustenau

Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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