Anderson Leite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Leite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Leite kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anderson Leite ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anderson Leite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Leite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Leite

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Leite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Leite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Leite 4 Mayıs 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Leite şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Leite Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Anderson Leite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anderson Leite'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Leiteboyu ve yaşı kaç

Anderson Leite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anderson Leite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Anderson Leite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Leite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Londrina-PR

4 Mayıs 2015 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2015 yılında Londrina-PR

5 Ocak 2017 yılında Saprissa

31 Aralık 2017 yılında Londrina-PR

27 Ocak 2020 yılında Chapecoense

24 Kasım 2020 yılında Londrina-PR

27 Kasım 2020 yılında Chapecoense

1 Ocak 2022 yılında FC Juárez

29 Temmuz 2022 yılında Juventude

1 Ocak 2023 yılında CRB

Anderson Leite kimdir

Anderson Leite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Leite şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Anderson Leite nereli

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