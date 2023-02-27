Anderson Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Lopes 15 Eylül 1993 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson José Lopes de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Lopes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Manager Sports & Marketing yapmaktadır. Anderson Lopes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Lopes'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Anderson Lopes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_lopes93/

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Anderson Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anderson Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Marcílio Dias

17 Nisan 2014 yılında Tombense

1 Mayıs 2014 yılında Avaí FC

6 Ocak 2016 yılında Tombense

8 Ocak 2016 yılında Atlético-PR

30 Haziran 2016 yılında Tombense

1 Temmuz 2016 yılında Sanf. Hiroshima

31 Aralık 2017 yılında Tombense

12 Şubat 2018 yılında FC Seoul

11 Kasım 2018 yılında FC Seoul Res.

31 Aralık 2018 yılında Tombense

1 Ocak 2019 yılında H. C. Sapporo

3 Temmuz 2021 yılında WH Yangtze

3 Şubat 2022 yılında Yokohama F. M.

Anderson Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Lopes şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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