Anderson Naula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Naula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Naula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anderson Naula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anderson Naula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Naula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Naula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Naula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Naula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Naula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Naula 22 Haziran 1998 tarihinde Loja şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Alexander Naula Cumbicus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Naula Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 26 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Naula'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Naula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Naula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Anderson Naula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Naula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LDU de Loja

30 Ağustos 2016 yılında CD River Plate

9 Temmuz 2020 yılında Atl. Porteño

31 Aralık 2020 yılında Guayaquil City

17 Şubat 2021 yılında Dep. Cuenca

26 Şubat 2022 yılında Libertad FC

Anderson Naula kimdir

Anderson Naula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Naula şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anderson Naula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Anderson Naula nereli

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