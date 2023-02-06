Anderson Paixao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Paixao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Paixao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Paixao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Paixao 5 Mart 1998 tarihinde Ribeirão Pires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Silva Da Paixão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Paixao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ellite Sports yapmaktadır. Anderson Paixao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anderson Paixao'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Paixao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anderson Paixao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Paixao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Paixao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2018 yılında Santa Cruz

25 Eylül 2019 yılında Palmeiras U20

26 Eylül 2019 yılında Athletico-PR B

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2020 yılında Athletico-PR B

24 Kasım 2020 yılında Náutico

31 Ocak 2021 yılında Athletico-PR B

30 Eylül 2021 yılında Náutico

28 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

1 Ocak 2022 yılında Athletico-PR

1 Ocak 2023 yılında Cruzeiro

Anderson Paixao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Paixao şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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