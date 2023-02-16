Anderson Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Paulista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Paulista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Paulista 11 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Anderson Rodrigues Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Paulista Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MZ Esportes Group yapmaktadır. Anderson Paulista, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anderson Paulista'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Paulista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Paulista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Anderson Paulista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Paulista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2021 yılında Ferroviário-CE

14 Temmuz 2021 yılında Guarany-CE

11 Ekim 2021 yılında Ferroviário-CE

10 Mart 2022 yılında Afogados FC

15 Haziran 2022 yılında Ferroviário-CE

23 Eylül 2022 yılında Icasa

1 Aralık 2022 yılında Ferroviário-CE

2 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Anderson Paulista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Paulista şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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