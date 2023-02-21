Anderson Plata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Plata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Plata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anderson Plata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anderson Plata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Plata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Plata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Plata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Plata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Plata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Plata 8 Kasım 1990 tarihinde Villanueva şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ánderson Daniel Plata Guillén şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Plata Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Anderson Plata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Adalah FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Adalah FC takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Plata'nin Al-Adalah FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Plata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Plata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anderson Plata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Plata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Pereira

19 Haziran 2013 yılında Daejeon Citizen

31 Aralık 2013 yılında Pereira

1 Ocak 2014 yılında Millonarios

31 Aralık 2014 yılında Pereira

1 Şubat 2015 yılında Atlético Huila

1 Temmuz 2016 yılında Indep. Santa Fe

13 Ağustos 2018 yılında Athletico-PR

21 Haziran 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2019 yılında Deportes Tolima

7 Ağustos 2022 yılında Al-Adalah FC

Anderson Plata kimdir

Anderson Plata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Plata şuan Al-Adalah FC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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Anderson Plata nereli

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