Anderson Talisca'dan açıklama | Arabistan'a para için gelmedim

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve burada gösterdiği performansla taraftarların kalbinde taht kuran Anderson Talisca sonrasında Çin'e oradan da Arabistan'a transfer olmuştu. Yıldız oyuncu Brezilya'da yayın yapan UOL Esporte'ye açıklamalarda bulundu.

PARA İÇİN GELMEDİM

Anderson Talisca yaptığı açıklamada şunları söyledi, “İnsanlar tamamen yanlış düşünüyor. Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan’a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın. Brezilya’dan ayrıldığım beri oynadığım tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim.”

MİLLİ TAKIM İÇİN LİGİN ÖNEMİ YOK

Açıklamalarına devam eden Brezilya'lı futbolcu milli takıma çağrılmasıyla ilgili olarak “Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin’de oynarken milli takım daveti aldı.” ifadelerine yer verdi.