Anderson Talisca'nın menajeriyle görüşme yapılacak! Yıldız futbolcu yeniden kartal mı oluyor?

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Anderson Talisca, daha sonra kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmişti. Yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı yönündeki haberler üzerine, önümüzdeki sezon başarı hedefleyen Beşiktaş'ın devreye gireceği söylentileri dolaşmaya başladı. Suudi Arabistan basınına göre oyuncunun geleceğini görüşmek adına kulüp ve menajer bir araya gelecek.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK

Bir süredir Avrupa liglerinde oynamamasına rağmen hala formundan bir şey kaybetmeyen ve büyük kulüplerin radarında olan Anderson Talisca'nın takımından ayrılmak istediği ve sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı iddia edildi. Almowaten ve Al Kas'ta yer alan haberlere göre Talisca'nın kafasındaki soru işaretlerini netliğe kavuşturmak adına menajeri ile kulüp yetkilileri bir araya gelerek karara varacak.

BAŞKAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Gittiği günden beri adı Beşiktaş ile anılmaya devam eden ve taraftarların da sevdiği isimler arasında yer alan Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de sorulmuştu. Şartların oluşması durumunda bu transfere yeşil ışık yakan Çebi, taraftarların heyecanlanmasına yol açtı.

"TALİSCA'NIN GELMESİNİ İSTERİM"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet. Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin" ifadelerini kullanmıştı.