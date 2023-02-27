Anderson Villacorta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Villacorta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Villacorta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Villacorta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Villacorta 25 Temmuz 2005 tarihinde Chepén şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Mishael Villacorta Beltrán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Villacorta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anderson Villacorta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Villacorta'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anderson Villacorta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andervillacortabeltran/

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http://www.facebook.com/ander.villacortabeltran

Anderson Villacorta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Villacorta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Anderson Villacorta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Villacorta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında C. Vallejo II

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Anderson Villacorta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Villacorta şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anderson Villacorta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Training Gol (2018), Carlos A. Mannucci (2018-2020)

Peru U20 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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