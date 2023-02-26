Andersson Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andersson Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andersson Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andersson Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andersson Ordonez 29 Ocak 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Andersson Rafael Ordóñez Váldez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andersson Ordonez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Andersson Ordonez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andersson Ordonez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andersson Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andersson Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andersson Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andersson Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Barcelona SC B

1 Ocak 2012 yılında Barcelona SC

3 Şubat 2015 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2015 yılında Barcelona SC

1 Ocak 2017 yılında E. Frankfurt

15 Şubat 2018 yılında LDU Quito

30 Haziran 2019 yılında E. Frankfurt

2 Temmuz 2019 yılında LDU Quito

25 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

Andersson Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andersson Ordonez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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