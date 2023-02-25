Andi Fucija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Fucija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Fucija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andi Fucija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andi Fucija 27 Mart 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Andi Fuçija şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andi Fucija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andi Fucija, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andi Fucija'nin KF Luzi United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Andi Fucija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andi Fucija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında KF Luzi United
Andi Fucija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andi Fucija şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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