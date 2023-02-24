Andi Hadroj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hadroj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Hadroj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andi Hadroj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andi Hadroj 22 Şubat 1999 tarihinde Pukë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andi Hadroj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Andi Hadroj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andi Hadroj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andi Hadroj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andi Hadroj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andi Hadroj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andi Hadroj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Laçi

21 Ocak 2019 yılında FK Bylis

21 Ocak 2022 yılında FK Partizani

Andi Hadroj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andi Hadroj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.