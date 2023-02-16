Andi Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andi Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andi Hoti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andi Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andi Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andi Hoti 2 Mart 2003 tarihinde Uster şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andi Hoti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Andi Hoti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andi Hoti'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andi Hoti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andihoti3/

Andi Hotiboyu ve yaşı kaç

Andi Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andi Hoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Andi Hoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andi Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U18

8 Ocak 2020 yılında Inter U17

1 Eylül 2020 yılında Inter U19

18 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

30 Haziran 2023 yılında Inter U19

Andi Hoti kimdir

Andi Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andi Hoti şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Volketswil (-08/2017), FC Bauma (09/2017 - 06/2018), FC Zürich (07/2018 - 12/2019), Inter Mailand (01/2020 - jetzt)

Andi Hoti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Andi Hoti nereli

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