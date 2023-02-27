Andi Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Kadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Kadriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andi Kadriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andi Kadriu 29 Ocak 2004 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andi Kadriu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Andi Kadriu'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andi Kadriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andi Kadriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andi Kadriu şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.
Andi Kadriu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U19 takımında 22 numaralı formasıyla 18 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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