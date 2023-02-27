Andi Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Kadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andi Kadriu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andi Kadriu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.