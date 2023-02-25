Andi Ribaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Ribaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Ribaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andi Ribaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andi Ribaj 21 Kasım 1989 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andi Ribaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.S.M yapmaktadır. Andi Ribaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 31 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Andi Ribaj'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andi Ribaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andi Ribaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andi Ribaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andi Ribaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Apolonia

24 Ağustos 2008 yılında KF Vlora

30 Haziran 2009 yılında FK Apolonia

2 Ağustos 2013 yılında KF Skënderbeu

31 Ocak 2015 yılında FK Apolonia

1 Temmuz 2015 yılında I. Kiryat Gat

31 Ağustos 2016 yılında KF Teuta

6 Eylül 2017 yılında KF Vllaznia

31 Ağustos 2018 yılında Flamurtari FC

Andi Ribaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andi Ribaj şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.