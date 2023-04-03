Andi Salihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Salihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Salihi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andi Salihi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andi Salihi 27 Kasım 2003 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andi Salihi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andi Salihi'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Andi Salihi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andi Salihi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Winterthur U18
1 Şubat 2021 yılında Rappi/GC U17
1 Temmuz 2021 yılında FC Wil II
Andi Salihi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andi Salihi şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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