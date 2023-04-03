Andi Salihi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Salihi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andi Salihi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andi Salihi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.