Andi Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Salihu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andi Salihu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andi Salihu 2 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andi Salihu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andi Salihu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andi Salihu'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andi Salihu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andi Salihu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina
Andi Salihu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andi Salihu şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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