Andi Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Salihu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Andi Salihu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andi Salihu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.