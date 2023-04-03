Andi Ukmata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Ukmata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Ukmata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andi Ukmata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andi Ukmata 5 Nisan 1997 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andi Ukmata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Andi Ukmata'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andi Ukmata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andi Ukmata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andi Ukmata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andi Ukmata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich U18

1 Ocak 2016 yılında Vevey Sports

1 Temmuz 2016 yılında Sarraz-Eclépens

1 Ocak 2017 yılında Azzurri LS

1 Temmuz 2017 yılında Vevey United

20 Ocak 2020 yılında FC Bulle

21 Temmuz 2021 yılında FC Bavois

7 Mart 2022 yılında Team Vaud U21

Andi Ukmata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andi Ukmata şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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