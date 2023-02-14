Andi Zeqiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Zeqiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andi Zeqiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andi Zeqiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andi Zeqiri 22 Haziran 1999 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andi Zeqiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Andi Zeqiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andi Zeqiri'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andi Zeqiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andizeqiri99/

Andi Zeqiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andi Zeqiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andi Zeqiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andi Zeqiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

30 Ağu 2016 yılında Juventus U19

30 Haziran 2017 yılında Lausanne-Sport

1 Ekim 2020 yılında Brighton

30 Ağu 2021 yılında Augsburg

30 Haziran 2022 yılında Brighton

2 Ağu 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2023 yılında Brighton

Andi Zeqiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andi Zeqiri şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andi Zeqiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Stade-Lausanne-Ouchy (2008-2011), FC Lausanne-Sport (2011-2017), Juventus Turin (2016-2017)

İsviçre takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 11 gol atmıştır.

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