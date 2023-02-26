Andile Fikizolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andile Fikizolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andile Fikizolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andile Fikizolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andile Fikizolo 13 Mayıs 1994 tarihinde Nanda, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Andile Eugene Fikizolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andile Fikizolo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andile Fikizolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andile Fikizolo'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andile Fikizolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andile Fikizolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andile Fikizolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andile Fikizolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2014 yılında SuperSport Utd.

22 Ocak 2015 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2015 yılında SuperSport Utd.

10 Ağustos 2015 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2016 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2016 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2017 yılında SuperSport Utd.

23 Temmuz 2017 yılında Golden Arrows

31 Ağustos 2018 yılında Royal Eagles

25 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

22 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Andile Fikizolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andile Fikizolo şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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