Andile Jali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andile Jali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andile Jali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andile Jali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andile Jali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andile Jali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andile Jali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andile Jali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andile Jali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andile Jali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andile Jali 10 Nisan 1990 tarihinde Matatiele, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Andile Ernest Jali şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andile Jali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Andile Jali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andile Jali'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andile Jali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andile Jali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andile Jali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andile Jali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2009 yılında Orlando Pirates

25 Ocak 2014 yılında KV Oostende

20 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Sundowns

Andile Jali kimdir

Andile Jali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andile Jali şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matatiele Hotspurs (2002–2005), Matat Professionals (2006–2007)

Andile Jali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 10 numaralı formasıyla 27 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andile Jali nereli

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