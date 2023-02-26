Andile Mbenyane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andile Mbenyane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andile Mbenyane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andile Mbenyane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andile Mbenyane 15 Mart 1988 tarihinde Paarl, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andile Mbenyane Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andile Mbenyane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andile Mbenyane'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andile Mbenyane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andile Mbenyane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andile Mbenyane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andile Mbenyane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Chippa United

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Chippa United

Andile Mbenyane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andile Mbenyane şuan Chippa United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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