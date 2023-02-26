Andile Mpisane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andile Mpisane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andile Mpisane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andile Mpisane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andile Mpisane 15 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andile Mpisane Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andile Mpisane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andile Mpisane'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andile Mpisane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andile Mpisane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andile Mpisane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andile Mpisane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

1 Temmuz 2021 yılında Royal AM

Andile Mpisane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andile Mpisane şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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