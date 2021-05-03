Andim isminin anlamı nedir, Andim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Andim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Andim ismi ne demek, Andim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Andim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Andim İsminin anlamı nedir? TDK Andim anlamı:

Andim ismi TDK'da yer almamaktadır.

Andim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Andim isminin Kuran'da geçip geçmediği hakkında net bir bilgi yoktur.

Andim isminin kökeni:

Andim isminin kökeni ve Türkiye'de kaç kişinin bu ismi kullandığı bilinmemektedir.

Andim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Andim isminin rengi:

Turkuaz

Andim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Andim isminin Harf Analizi Nedir ?

Andim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Andim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Andim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

N : 17

D : 5

İ : 12

M : 16

= 51 – Andim İsminin Numeroloji Toplamı 51’dir.

Andim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Andim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Andim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 N: 5 D: 4 İ: 9 M: 4 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Andim isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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