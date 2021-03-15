Her okul günü ilköğretim öğrencilerine, derse başlamadan önce okutulan Öğrenci Andı, çıkarılan bir yasayla birlikte okullarda yasaklandı. Bu uygulamanın son verilmesi ülkede infial yaratırken yeniden gündeme gelen Andımız hakkında birçok konu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Andımız nedir? Neden kaldırıldı, yasaklandı? | Andımız ilk hali konularına biz de sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANDIMIZ NEDİR?

Öğrenci Andı ya da Andımız, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilköğretim öğrencilerine, derse başlamadan önce küçük bir törenle okutulurdu. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanan ve 1933 yılında okullarda her gün okutulmasına karar verilerek uygulamaya geçilen Öğrenci Andı, 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini aldı.

2013 yılı Ekim ayında Türkiye'de okullarda andımız okunması uygulamasına son verildi.

ANDIMIZ SÖZLERİ

Türküm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!

ANDIMIZ NEDEN KALDIRILDI? NEDEN YASAKLANDI?

Öğrenci Andı'nın okullarda okutulması uygulamasına son verilmesi 2013 yılında gerçekleşti.

2018'de Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek parti CHP'si döneminde başlatılan uygulamayı hala sürdürmeyi çalışmak yanlıştır." ifadeleriyle yeniden gündem olan ve aynı sene, mahkeme kararıyla okullarda tekrar okutulmasına karar verilen Andımız, bu kez de Danıştay'ın kararıyla, 2021 yılında yeniden kaldırıldı.

Reşit Galip kimdir? Andımızın yazarı Reşit Galip

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının ardından, 1933 yılından beri okullarda İstiklal MArşı'nın yanı sıra okutulan Öğrenci Andı, 2013 yılında AK Parti iktidarının girişimiyle kaldırıldı. Kaldırılma sebebi olarak, 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirilen 'Çözüm Süreci' ve Kürt vatandaşların, özellikle son mısrada geçen 'Ne mutlu Türküm diyene!' ifadesinden duyduğu rahatsızlık ve onların ifade özgürlüğü gerekçe gösterildi.

ANDIMIZ NE ZAMAN KALDIRILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle, 1933'ten beri ilköğretim okullarında okunan Öğrenci Andı kaldırılmıştı. Türk Eğitim-Sen bunun üzerine Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi de, 2018 yılında andımızı kaldıran yönetmeliği oy çokluğu ile iptal etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyiz etti. Temyiz üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Kurul da Andımız ile ilgili nihai kararı 12 Mart 2021 günü verdi. Buna göre Kurul, MEB'in itirazını oyçokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı.

ANDIMIZ İLK HALİ

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanan Andımız, ilk kez şu şekilde ortaya çıktı:

Türküm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ardından 1972 yılında, üzerinde çeşitli değişikliler yapıldı:

Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak,

büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,

kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Ne mutlu Türküm diyene.

1997 yılında ise en güncel hali olan ve son dönemde okullarda okutulan şeklini aldı.