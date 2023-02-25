Andis Bara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andis Bara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andis Bara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andis Bara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andis Bara 5 Ağustos 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andis Bara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andis Bara'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andis Bara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andis Bara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andis Bara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andis Bara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2020 yılında FK Dinamo U17

3 Ağustos 2021 yılında Akademia e Fut.

1 Ocak 2022 yılında KF Klosi

1 Temmuz 2022 yılında KF Korabi

Andis Bara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andis Bara şuan KF Korabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Akademia e Futbollit (01/2016-2019), KF Laçi (2019-01/2020), FK Dinamo Tiranë (2020-2021), Akademia e Futbollit (2021-01/2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.