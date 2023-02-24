Andjelko Jovanovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andjelko Jovanovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andjelko Jovanovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andjelko Jovanovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andjelko Jovanovi 18 Kasım 1999 tarihinde Tuzi şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andjelko Jovanovi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andjelko Jovanovi'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andjelko Jovanovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andjelko Jovanovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andjelko Jovanovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andjelko Jovanovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Decic Tuzi

20 Ocak 2018 yılında Mladost Ljes

11 Şubat 2022 yılında FK Decic Tuzi

1 Ağustos 2022 yılında Mornar Bar

31 Aralık 2022 yılında FK Decic Tuzi

Andjelko Jovanovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andjelko Jovanovi şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andjelko Jovanovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Dečić Tuzi (-2016)

Karadağ takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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