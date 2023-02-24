Andjelo Rudovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andjelo Rudovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andjelo Rudovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andjelo Rudovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andjelo Rudovic 3 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Анђело Рудовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andjelo Rudovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andjelo Rudovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Andjelo Rudovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andjelo Rudovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andjelo Rudovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.
Andjelo Rudovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Andjelo Rudovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2014 yılında PSV U21
1 Ağustos 2015 yılında FK Mladost
1 Temmuz 2016 yılında OFK Petrovac
17 Ağustos 2017 yılında Spartak
16 Ocak 2018 yılında Kom Podgorica
31 Temmuz 2018 yılında Otrant-Olympic
29 Ocak 2020 yılında FK Decic Tuzi
12 Kasım 2021 yılında Mohammedan
18 Temmuz 2022 yılında B. Podgorica
1 Şubat 2023 yılında Arsenal Tivat
Andjelo Rudovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andjelo Rudovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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