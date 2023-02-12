Andoni Gorosabel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Gorosabel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andoni Gorosabel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andoni Gorosabel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andoni Gorosabel 4 Ağu 1996 tarihinde Arrasate şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andoni Gorosabel Espinosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andoni Gorosabel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andoni Gorosabel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Andoni Gorosabel'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Andoni Gorosabel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andoni Gorosabel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andoni Gorosabel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andoni Gorosabel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Berio

1 Ağu 2014 yılında SD Beasain

30 Haziran 2015 yılında Berio

1 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad B

9 Temmuz 2016 yılında Real Unión

30 Haziran 2017 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2018 yılında Sociedad

Andoni Gorosabel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andoni Gorosabel şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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