Andoni Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andoni Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andoni Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andoni Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andoni Lopez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andoni Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andoni Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andoni Lopez 5 Nisan 1996 tarihinde Barakaldo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andoni López Saratxo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andoni Lopez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Andoni Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andoni Lopez'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andoni Lopezboyu ve yaşı kaç

Andoni Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andoni Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Andoni Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andoni Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2018 yılında Athletic

18 Ağu 2018 yılında UD Almería

30 Haziran 2019 yılında Athletic

7 Ağu 2019 yılında Elche CF

24 Ağu 2020 yılında Athletic

1 Eylül 2020 yılında UD Logroñés

28 Ocak 2022 yılında SD Amorebieta

1 Eylül 2022 yılında CD Tenerife

31 Ocak 2023 yılında CD Lugo

Andoni Lopez kimdir

Andoni Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andoni Lopez şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Athletic Club, Danok Bat CF

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Andoni Lopez nereli

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